Vlissingers opgeschrikt door laagvliegende straaljagers

F-35 en F-16 gevechtsvliegtuigen oefenen avondvliegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden en Vliegbasis Volkel, liet Defensie eerder al weten. Maandag tot donderdag wordt tot uiterlijk 22.30 uur gevlogen en op vrijdag alleen overdag. "In de avond werken en vliegen is voor al het personeel lichamelijk en geestelijk een andere ervaring dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien is inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet daarom tijdens trainingsvluchten ook in duisternis geoefend worden."