Westerscheldetunnel mogelijk eerder dan 2025 tolvrij voor personenauto's

De Westerscheldetunnel kan misschien eerder dan 1 januari 2025 tolvrij worden voor personenauto's. Dat geeft gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) aan na afloop van een gesprek dat hij vandaag had met minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat).

De precieze datum waarop het gratis wordt om door de tunnel te rijden, hangt af van veel factoren. Er lopen nog twee onderzoeken naar de effecten van het tolvrij maken van de tunnel. De uitkomst is bepalend voor de kosten. Vallen de uitkomsten van de onderzoeken mee, dan is het denkbaar dat er voldoende geld is om de tunnel eerder dan 1 januari 2025 tolvrij te maken.

In september besloot de Tweede Kamer unaniem dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij moet worden. Liefst ook voor vrachtverkeer, maar omdat onduidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn voor de uitstoot van stikstof en de drukte op de weg, is dat nog niet in het besluit meegenomen. Harbers is opgedragen dat te onderzoeken.

De Kamer verwacht ook een 'redelijke bijdrage' van Zeeland. Vandaag is nog niet duidelijk geworden hoe hoog dit bedrag uitvalt. Er zijn verschillende scenario's. Bijvoorbeeld één bedrag ineens of het onderhoud van de tunnel langer door de provincie Zeeland laten uitvoeren. Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart willen Van der Maas en Harbers weer bij elkaar komen om een definitieve oplossing te presenteren.

Het kabinet heeft anderhalve week na Prinsjesdag meteen 140 miljoen euro opzijgezet voor de periode 2025-2029. De bedoeling is dat in 2030 rekeningrijden wordt ingevoerd. Dan eindigt de tol sowieso. De tolheffing stond altijd gepland tot 2033, omdat dan de tunnel is afbetaald.

Vrachtwagenheffing op de Tractaatweg?

De provincie wil het liefst dat de tunnel in 2025 tolvrij wordt voor alle verkeer. Van der Maas heeft daar vandaag nogmaals bij Harbers op aangedrongen. Dat kost ongeveer 210 miljoen euro, dus er is nog wel een financieel gat. Een mogelijke oplossing zou zijn om alvast een vrachtwagenheffing in te voeren op de Tractaatweg. Dan betalen vrachtauto's nog wel, maar worden chaotische toestanden op het tolplein voorkomen.

Het wachten is dus nog op twee onderzoeken, naar de toename van het verkeer als de tunnel tolvrij wordt, en naar de toename van de stikstofuitstoot. De rapporten daarover worden in december verwacht. Ze zijn doorslaggevend voor wanneer de tunnel ook tolvrij kan worden voor vrachtverkeer.