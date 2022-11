Brandweer waarschuwt: aantal natuurbranden zal toenemen

Zeeland moet de komende jaren rekening houden met meer natuurbranden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) constateert dat het 'natuurbrandseizoen' steeds langer duurt doordat het steeds vaker erg warm en droog is. Hierdoor zullen er meer branden in duin- en natuurgebieden ontstaan, waarschuwt de NIPV.

Sinds het afgelopen voorjaar woedden er zo'n 750 natuurbranden in Nederland, waarvan sommige grote gevolgen hadden. Zo moest in augustus in Ouddorp een vakantiepark worden ontruimd wegens een grote duinbrand bij de Brouwersdam.

Brandweercommandant Anton Slofstra van Brandweer Nederland vindt dat natuurbrandbeheersing structureel op de agenda moet worden gezet van ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, natuurbeheerders en de brandweer zelf. "Waar we nu op afstevenen zijn onbeheersbare natuurbranden. Dat klinkt bedreigend, en dat is het ook", vertelt Slofstra. "Daarom moeten we nu met elkaar aan de bak. Als brandweer, maar ook als andere partners in de natuur."

Tussen maart en augustus

Vroeger kreeg de brandweer gemiddeld tussen maart en half augustus te maken met natuurbranden, zegt Hans Hazebroek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Tegenwoordig loopt dat seizoen van februari tot in november. "Je merkt dat natuurbrand nog niet tot het standaard incidenttype of normale werk behoort. Het volledige systeem van de brandweerzorg is ingericht op het beheersen van het risico op branden in gebouwen. Die gedachtegang willen we veranderen."

De Veiligheidsregio Zeeland vraagt al langer aandacht voor het gevaar van natuurbranden. Zo wordt regelmatig opgeroepen voorzichtig te zijn met vuurkorven, barbecues en sigaretten.