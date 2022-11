Persoon ernstig gewond bij bedrijfsongeval in Goes

Bij een bedrijfsongeval in Goes is een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis is Rotterdam gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur bij een fruitbedrijf aan de 's-Gravenpolderseweg in de buurt van het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het slachtoffer is vanaf onbekende hoogte naar beneden gevallen. Vanwege de ernst van het letsel is er een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen. Het slachtoffer is onderzocht en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

