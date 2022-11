Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 9.30 uur langs de graszijde van het Zwin in de buurt van het gebouw van het Leger des Heils. De vrouw nam een bocht en kwam vervolgens in botsing een auto. De politie, ambulancedienst en handhaving kwamen ter plekke om hulp te verlenen. De vrouw is na onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.