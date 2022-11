Man belandt met gestolen vrachtwagen in de sloot bij Driewegen

Het ongeluk werd rond 2.10 uur opgemerkt. Er lag een vrachtwagen in de sloot tussen de Westerscheldetunnel en het tolplein. Er werd voor de zekerheid een ambulanceteam opgeroepen, maar de bestuurder was nergens te bekennen. Ook omstanders schoten te hulp, maar ze troffen niemand aan in de cabine. De politie ging vervolgens met een diensthond op zoek naar de persoon.