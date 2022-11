Ernstig ongeluk op Provincialeweg Zuidzande

De bestuurder van een bestelauto is dinsdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Provincialeweg in Zuidzande. De brandweer heeft het slachtoffer uit zijn auto bevrijd, nadat hij op een boom was gebotst met zijn voertuig.

Twee brandweerwagens kwamen met spoed ter plaatse. De brandweerlieden hebben vervolgens het portier aan de bestuurderszijde weggeknipt. Daarna is de gewonde uit het voertuig gehaald. De twee ingezette ambulanceteams kregen hulp van het team van de traumahelikopter uit Rotterdam. Rond 18.10 uur is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat de toedracht van het ongeval was. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

