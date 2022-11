Vrijdag eerste stakingen leerlingen- en zorgvervoer in Zeeland

De bonden hadden de werkgevers een ultimatum tot afgelopen vrijdag 12.00 uur gesteld om dit te voorkomen, maar kregen geen antwoord naar hun zin. "We realiseren ons de enorme impact die acties voor reizigers kunnen hebben", aldus onderhandelaar Rick Pellis van CNV Vakmensen. "Daarom houden we de acties op dit moment bewust nog beperkt in omvang. We hopen dat grootschalige acties echt niet nodig zullen zijn."

De bonden willen niet alleen een hoger loon, maar ook een betere regeling bij ziekte en een goede regeling voor pauzes. Ook eisen de vakbondsleden dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen. Dat zou dit jaar 12,5 procent zijn. De werkgevers, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) , zeiden eerder dat de eisen een kostenstijging van 40 procent zouden betekenen. KNV zei vrijdag verbaasd te zijn over de actie "over de rug van de groep die men zegt te willen helpen". De werkgevers vinden hun bod, 8 procent erbij in 2023 en nog eens 4 procent in 2024, gewoon heel goed. Ouders & Onderwijs, een organisatie voor alle ouders van scholieren, zei eerder de stakingen "ellendig" te vinden voor de kinderen om wie het gaat en hun moeders en vaders, maar de ontevredenheid bij de chauffeurs wel te snappen.