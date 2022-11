Miljoenen voor stationsgebied in Goes

Het kabinet steekt bijna 4 miljoen euro in de vernieuwing van het Goese stationsgebied. Dat moet ervoor zorgen dat er versneld honderden huizen komen rond het station.

Het project is onderdeel van een landelijk miljardenpakket aan investeringen in onder meer spoorlijnen, stations, wegen en fietssnelwegen. Die moeten ertoe leiden dat er extra vaart wordt gezet achter nieuwe woningbouwlocaties, door ze goed bereikbaar te maken. Haast is nodig, omdat er dringend behoefte is aan meer huizen.

In totaal trekt het kabinet de komende jaren 7,5 miljard euro uit voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarvan komt een fractie terecht in Zeeland. Zo steekt de overheid maximaal 500.000 euro in de vernieuwing van het (publiek) vervoer in Zeeland, maakte het maandag bekend.

De provincie wil het vervoer op een andere manier organiseren. Daarbij heeft niet iedereen zijn eigen auto, scooter of fiets, maar worden die zo veel mogelijk gedeeld op zogeheten 'mobiliteitshubs'. Zeeland moet hiervoor een proeftuin worden. De overheid heeft met gedeputeerde Harry van der Maas afgesproken dat het een half miljoen euro op tafel legt om het anders reizen op touw te zetten.

Het station in Goes wordt een van de belangrijkste 'hubs'. Het kabinet betaalt 3,9 miljoen euro mee aan de vernieuwing van het gebied, met onder meer ruimte voor fietsparkeren. Ook wordt de looproute richting het centrum van de stad aantrekkelijker. De aanpak van het totale gebied moet ervoor zorgen dat versneld in totaal 640 huizen rondom het station worden gebouwd.

Meer Zeeuwse projecten kunnen rekenen op geld uit Den Haag. Deze waren al in juni bekendgemaakt. De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt 6,8 miljoen euro om te investeren in de bereikbaarheid van vooral de wijk Noorderpolder en de binnenstad van Zierikzee.

Terneuzen kan rekenen op 6,2 miljoen euro voor nieuwbouwwijk Othene. Het geld is bestemd voor de aanleg van een ontsluitingsweg richting de provinciale weg, zodat het laatste deel van de wijk kan worden aangelegd. Voor Hulst is 1,1 miljoen euro gereserveerd. Dat geld gaat naar een ontsluitingsweg voor de wijk Groote Kreek II. Met de projecten in Goes, Zierikzee, Terneuzen en Hulst zouden in totaal bijna 2000 huizen versneld kunnen worden gebouwd.

In juni werd ook een bijdrage van 2,8 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van Goese Schans, de omvorming van het havenindustrieterrein tot woonwijk. Dankzij de investering kan een rotonde worden aangepast, wordt de doorstroming op de Ringbrug verbeterd, wordt er een fietspad langs de Houtkade aangelegd en het fietspad langs de Westhavendijk verbreed, en komt er een 'slimme mobiliteitshub'.