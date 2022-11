Gewonde bij incident in Kamperland, politie doet onderzoek

Bij een mogelijk geweldsincident in Kamperland is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie kreeg rond 23.20 uur een melding van een steekpartij bij het vakantiepark aan de Mariapolderseweg. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren bleek het vooralsnog niet om een steekincident te gaan. Ze vonden wel een gewond persoon. Het ambulancepersoneel heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen waren voor zover bekend niet ernstig. De politie doet onderzoek naar het incident. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

