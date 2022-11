Man lichtgewond bij mishandeling en schietincident in Vlissingen

In de Lammensstraat in Vlissingen is zaterdagavond een 33-jarige man uit Vlissingen gewond geraakt bij een schietincident.

De melding van de mogelijke schietpartij kwam rond rond 21.40 uur. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Rond 21.50 uur is hij naar het ziekenhuis gebracht. De man verklaarde dat hij met een hard voorwerp op zijn hoofd was geslagen en daarna beschoten. Even later mocht hij het ziekenhuis weer verlaten. Hij heeft aangifte gedaan

De politie deed ter plekke onderzoek. Daarbij werden onder andere speurhonden ingezet. Ook verrichten agenten sporenonderzoek en een buurtonderzoek. Omdat niet meteen duidelijk was of er daadwerkelijk was geschoten, zocht de politie naar aanwijzingen. Uit aangetroffen sporen en de verwondingen van het slachtoffer bleek dat er was geschoten. Het is nog niet duidelijk waarom dat gebeurde.

Er is nog niets bekend over de verdachte. Er is ook niemand aangehouden. De politie nam geldbriefje van twintig euro en een steen mee als mogelijk bewijs en roept getuigen van het incident op zich te melden.

Het is al het tweede ernstige incident in Vlissingen van dit weekend. Zaterdagochtend raakte een man ernstig gewond bij een steekpartij op de hoek van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat. De politie zoekt nog naar de dader.