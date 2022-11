Oprichters worden het eens: Delta Climate Center begint in juni 2023

Het Delta Climate Center gaat in juni volgend jaar van start. De zes samenwerkende kennisinstituten zijn het eens over de begroting en de opzet.

Het Delta Climate Center (voorheen Delta Kenniscentrum) is een van de kroonjuwelen in het pakket van 650 miljoen euro waarmee het Rijk Zeeland compenseert voor het mislopen van de Marinierskazerne. Vorig jaar september hadden de eerste studenten moeten beginnen bij het instituut dat op termijn 140 banen oplevert en plek biedt aan 575 studenten. Maar de oprichters - de universiteiten van Utrecht en Wageningen, University College Roosevelt, het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), HZ University of Applied Sciences en Scalda - konden het niet eens worden.

Ze kregen van provincie, gemeente Vlissingen en Rijk tot 1 december de tijd om de zaakjes op orde te brengen. Dat is gelukt, vertelde gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, onderwijs) vrijdagavond aan de Staten, na vragen van Robèrt Brunke (Pro Zeeland). Half november geven de zes partijen een klap op het business plan en een begroting. "In een half jaar moet nog veel geregeld worden, maar op 1 juni 2033 is het Delta Climate Center operationeel. We zien bij alle partijen een grote betrokkenheid en de wil hier iets moois van te maken."

Voor het DCC is de komende tien jaar ruim 141 miljoen euro beschikbaar, waarvan 68 miljoen uit het compensatiepakket en 20 miljoen van de provincie. De hoofdvestiging van het DCC komt op de Kenniswerf in Vlissingen, gaf Van der Maas aan, maar over de hele provincie kunnen activiteiten plaatvinden. De bedoeling is dat er ook opleidingen komen die nu in Nederland nog niet bestaan.