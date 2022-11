Staking op komst in leerlingen- en zorgvervoer: ‘We staan met de rug tegen de muur’

De vakbonden CNV en FNV hadden de werkgevers een ultimatum tot vrijdag 12.00 uur gesteld om stakingen te voorkomen. Dat heeft niet geleid tot een beter loonbod en betere voorwaarden. Dus gaan chauffeurs van Taxi De Vlieger en Taxi Munckhof het werk neerleggen, kondigt Van den Berg aan. Wanneer precies is nog onduidelijk. "Niet eerder dan eind volgende week. Er wordt nog onderhandeld over een veiligheidsplan dat garandeert dat mensen voor een nierdialyse of een bestraling wel vervoerd worden. Maar het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer gaat plat. Wij vinden dat heel erg, maar we staan met de rug tegen de muur. Ik werk al 25 jaar en ik verdien 14,59 euro per uur."

De werkgevers, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), bieden een loonsverhoging van 12 procent over twee jaar, maar de bonden eisen dit jaar al 12,5 procent om de gestegen prijzen te compenseren. Ook willen ze dat chauffeurs volledig doorbetaald worden bij ziekte, wat nu niet het geval is, en dat er in acht uur werken maximaal een half uur onbetaalde pauze zit. Nu wordt ook geld ingehouden als de chauffeurs even stilstaan, bijvoorbeeld voor een geopende brug. De KNV zei vrijdagmiddag verbaasd te zijn over de actie 'over de rug van de groep die men zegt te willen helpen'.