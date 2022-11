Brand bij een tennisvereniging in Scharendijke

In Scharendijke was zaterdagmiddag brand in een meterkast bij tennisclub L.T.C. Scharendijke aan de Elkerzeeseweg. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

De brandweer kwam ter plaatse met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zou er een meterkast volledig uitgebrand zijn. Het nutsbedrijf werd hiervoor ingeschakeld. Rond 14.00 werd door de brandweer het sein brand meester gegeven. Op dat moment was er nog vuur op de zolder maar dit was geen gevaar meer voor verdere uitbreiding van de brand. De hoogwerker controleerde daarna nog het dak op brandresten. De brandweer heeft de hulp van Stichting Salvage ingeschakeld. Zij handelen samen met de tennisvereniging de schade af. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

