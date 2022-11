Geen rem meer op de intocht in Goes: Sint komt gewoon weer aan op de boot

Vorig jaar moest de rem er nog op, maar dit jaar kan het nieuwe sinterklaascomité in Goes los gaan. De goedheilig man vaart volgende week zaterdag weer als vanouds de stadshaven binnen.

Aanvankelijk was het nieuwe comité vorig jaar al van plan om Sinterklaas per boot te laten arriveren, maar een paar dagen voor de intocht werd toch anders besloten, omdat het aantal coronabesmettingen hard opliep. "Het moest een doorstroomevenement worden", zegt Gemma Stevense. "Dus we hebben toen alleen een rondrit van de Sint door de stad gehouden. Het is fijn dat de pieten dit jaar weer gewoon even stil mogen staan bij een kind."

Sinterklaas komt op zaterdag 19 november dus aan per boot. Dat gebeurt rond 13.00 uur. Daarna begeeft hij zich samen met de pieten naar de Grote Markt, waar hij rond 13.40 uur op het bordes van het stadhuis van de burgemeester de sleutel van zijn woonverblijf (datzelfde stadhuis) krijgt. Om 14.00 uur begint de goedheilig man aan een rondrit door de binnenstad.

Op donderdag 1 december is er 's avonds ook nog het evenement 'Breng sint naar bed'. Om 19.00 uur begint een lichtjestocht vanaf de Grote Markt. Daarna kunnen kinderen Sinterklaas een goed nacht wensen. Dat de activiteiten worden georganiseerd door een nieuw comité houdt verband met het opstappen van het oude, nu zo'n anderhalf jaar geleden. Veel toenmalige vrijwilligers hadden moeite met het afscheid nemen van de traditionele Zwarte Piet. In Goes lopen sinds vorig jaar roetveegpieten mee met de sint.

In sommige dorpen op de Bevelanden komt Sinterklaas komende zaterdag al aan. Dat is het geval in onder meer Kruiningen (14.00 uur op de Markt) en Yerseke (13.30 uur in de haven).