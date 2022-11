Veel schade na brand in woning Middelburg

In een woning aan de Driewegenhof in Middelburg heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Wel is er veel schade aan de woning.

De brand brak rond 14.00 uur uit in een appartement op de eerste verdieping van een flatgebouw aan de Driewegenhof. De brandweer rukte daarop uit met een tankautospuit en ladderwagen. Doordat de brand snel onder controle was, werd voorkomen dat het vuur zich kon verspreiden naar andere appartementen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De politie heeft de directe omgeving afgezet met linten en de woning is geventileerd. Het appartement zal enige tijd onbewoonbaar blijven. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

