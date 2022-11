Bekende Zeeuwse tjalk Vrijbuiter gaat elektrisch

De plannen voor de verbouwing kunnen doorgaan, nu de provincie de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd. In totaal steekt zij bijna 154.000 euro in de ombouw. Het elektrificeren is onderdeel van een breder project, waarbij het schip zich gaat richten op ecotoerisme en het vervoeren van lokaal geproduceerde goederen.

Het schip is een van de vijf projecten die geld hebben gekregen. Er gaat 165.000 euro naar een project van onderneming Sophyn Greens in Ellemeet. Daarbij wordt pasta gemaakt van restanten van groenten, fruit, vezels en Zeeuwse tarwe. Dat moet gezonde pasta opleveren met een hoog gehalte groente en fruit.

Verder komt er een halve ton voor een onderzoek dat duidelijk moet maken of het hele jaar door in Zeeland geteeld voedsel kan worden geleverd aan scholen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierbij zijn Dutch Cuisine Academy, zorgcentrum Cederhof in Kapelle, Landgoed Rijckholt in Geersdijk, mbo-opleiding Scalda en Three Rivers Delta betrokken.