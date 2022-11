Containerreus nog tot vrijdag voor anker op Westerschelde

Het schip, dat vaart onder Portugese vlag, is zo'n 300 meter lang en 48 meter breed en was van Antwerpen op weg naar het Franse Le Havre. Het schip zal vrijdag terug naar Antwerpen worden gebracht om te lossen, waarna het naar de werf zal gaan om het mankement te repareren. Doordat het containerschip in een ankergebied ligt, zal ander scheepvaartverkeer er geen hinder van ondervinden.