Zeeuwse flitspalen flitsen 331 keer per dag

In de provincie staan twaalf vaste flitspalen. De zeven palen bij verkeerslichten registreren ook wie door rood rijdt. Verder is er trajectcontrole in de Westerscheldetunnel, op de Zeelandburg en op de rondweg bij Sluis.

In totaal werden in vier maanden tijd 40.660 overtredingen vastgelegd. Dat zijn er gemiddeld 331 per dag. De drie trajectcontroles waren goed voor ruim 14.000 bekeuringen: 5476 in de Westerscheldetunnel, 4062 op de Zeelandbrug en 4821 bij Sluis.