Gemeente compenseert gastgezinnen voor hogere kosten bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijk worden opgevangen op Schouwen-Duiveland, hoeven geen afvalstoffenheffingen en waterschapsbelasting te betalen. De gemeente neemt die kosten voor haar rekening en verhaalt dat op het Rijk. Gastgezinnen die vluchtelingen in huis hebben, worden (deels) gecompenseerd.

Gastgezinnen staan in het dagelijks leven voor hogere kosten, onder meer door extra boodschappen die in huis moeten worden gehaald. Daar kan de gemeente nog weinig aan doen. Maar het is wél mogelijk wat te schipperen met de heffingen en belastingen, denken burgemeester en wethouders.

Bij de aanslag over 2023 wordt uitgegaan van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht dat zo'n gastgezin in 2022 en in 2021 moest betalen. Het gebruik wordt vergeleken met de praktijk over dit jaar. Zijn die kosten hoger, dan wordt dat bedrag gecompenseerd. Alle gastgezinnen krijgen persoonlijk bericht over deze regeling, aldus het college.

Voor vluchtelingen die centraal worden opgevangen in het voormalige verpleeghuis Cornelia in Zierikzee, geldt een andere situatie. Omdat in de centrale opvang sprake is van crisisopvang, blijft een gemeentelijk belastingaanslag de maximaal 250 tijdelijke bewoners bespaart.

Maar de gemeente huurt daarnaast ook zes woningen van Zeeuwland waar Oekraïense gezinnen zijn ondergebracht. In principe zijn zij wél belastingplichtig en zouden ze kwijtschelding kunnen aanvragen. Te omslachtig, vinden B en W. Om veel administratieve rompslomp te besparen, wil het college de waterschapslasten voor zijn rekening nemen. Op jaarbasis gaat dat in totaal om zo'n 2500 euro. Deze kosten worden gedekt uit het Rijksbudget dat de gemeente krijgt voor opvang van Oekraïners.