Veiligheidsacties: wie donderdagochtend over het sluizencomplex in Terneuzen fietst, krijgt een lamp

De Nieuwe Sluis, gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat houden er een veiligheidsactie. Die moet fietsers er op attenderen dat de doorgaande route over het sluizencomplex in 2023 zal veranderen. Daarnaast wijzen onder andere projectdirecteur Eric Marteijn van de Nieuwe Sluis en wethouder Jeroen de Buck van de gemeente Terneuzen passanten ook op het belang van goede zichtbaarheid, juist ook in een periode waarin het huidige fietstraject zal veranderen.

Het fietspad over het sluizencomplex wordt veelvuldig gebruikt om bedrijven achter de sluizen, zoals Dow, te bereiken. Ter hoogte van het uitkijkpunt, midden op het sluizencomplex, krijgen voorbijgangers tussen 7 en 9 uur een lampje of reflector. Voor wie wil is er ook uitleg verkrijgbaar over de toekomstige route. Zo komt er onder meer een tijdelijke brug voor wegverkeer op het complex. Op het complex rijdt bouwverkeer, zoals dumpers met grond, af en aan. Fietsers krijgen desgewenst uitleg hoe zij daar rekening mee kunnen houden, onder meer door goed op de dode hoek van bouwverkeer te letten.