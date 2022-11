Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur op de Sloeweg-Noord nabij Mini Mundi. Drie auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Uiteindelijk moesten vier van de vijf betrokkenen naar het ziekenhuis in Goes. Alle auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.