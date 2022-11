Alle bezwaren tegen de bouw van vier appartementen in de Voorstraat/Kruisstraat in Colijnsplaat zijn afgewezen. Op de plek waar in 2020 een pand in vlammen op ging, wordt een modern appartementengebouw gerealiseerd.

Zes omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de bouw van de appartementen. Een van de argumenten is dat de fundering al gelegd voordat de omgevingsvergunning was verleend. Illegale bouwactiviteiten dus, aldus de bezwaarmakers. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente weegt dit argument niet mee, omdat dit niet onder de bezwaarschriftenregeling valt. De bezwaarmakers hebben ook grote moeite met het feit dat er een modern pand komt te midden van alle monumentale gebouwen in de Voorstraat in Colijnsplaat. Met dit historische karakter is volgens hen te weinig rekening gehouden en dat geldt ook voor de archeologische waarden. Ook dit onderdeel van het bezwaar wordt afgewezen. De stichting Dorp, Stad en Land heeft op verzoek van de gemeente het plan getoetst en volgens deze stichting voldoet het plan aan de redelijke eisen van welstand. Naast de zes individuele bezwaarmakers heeft ook de Stichting tot behoud en ontwikkeling Colijnsplaat bezwaar gemaakt. Deze stichting is volgens de gemeentelijke bezwarencommissie geen belanghebbende en op grond daarvan wordt het bezwaar afgewezen. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland