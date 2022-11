De overheid moet goed laten onderzoeken welke effecten de aanleg van stroomkabels voor grote windparken op zee heeft op het milieu. Dit advies krijgt minister van Klimaat en Energie Rob Jetten van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

"Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden", raadt de commissie de minister aan. Specifiek gaat het advies over de windenergiegebieden in de Noordzee Nederwiek 1 en 2. Voor de aanleg van ondergrondse kabels die de opgewekte elektriciteit aan wal moeten brengen in Borssele en op de Maasvlakte, in het havengebied van Rotterdam, zijn vergunningen nodig. Onderzoek naar de milieueffecten is daarvoor noodzakelijk.

In het onderzoek moet naar voren komen welke effecten vertroebeling van het water door graafwerkzaamheden hebben voor het bodem- en zeeleven. Een ander advies is om te kijken naar de gevolgen voor "archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank", een gebied waar in de prehistorie mensen woonden.