Borsele moet meer werk maken van de klachten van het echtpaar Pientka uit 's-Gravenpolder over de houtkachel van de buren. Dit vindt de Raad van State. Pientka spande daar een rechtszaak aan tegen de gemeente omdat Borsele maar één keer is komen kijken op een dag dat de houtkachel niet eens gestookt werd.

Maar de Raad van State wijst er woensdag in de uitspraak wel op dat het in kaart brengen van overlast van houtrook heel lastig is. Er zijn nog steeds geen wettelijke normen om vast te stellen dat een schoorsteen overmatige rookoverlast veroorzaakt, zegt de hoogste bestuursrechter. En over gezondheidsschade bij buurtbewoners door houtrook is nog niets met zekerheid aangetoond.

De Raad van State schrijft in de uitspraak dat er alleen een restartikel is in het Bouwbesluit (artikel 7.22) waar omwonenden bij overlast een beroep op kunnen doen. Daarin staat dat het verboden is om schadelijke rook en walm te veroorzaken.

Volgen de familie Pientka komt er zwartbruine rook uit de schoorsteen als de buurman de houtkachel heeft branden. Pientka zegt dat er flinke toename is van fijnstof in de lucht als de betreffende kachel brandt. Pientka wilde in ieder geval bereiken met zijn rechtszaak bij de Raad van State dat er bij noordelijke wind niet wordt gestookt. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen het handhavingsverzoek serieuzer te nemen.

Dieter en Marleen Pientka strijden al jaren tegen de overlast van houtrook. Twee jaar geleden gaven ze een interview in de PZC over hun missie.