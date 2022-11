De vlag kan uit bij het Zeeuws Archief. Het archief van de Deltawerken komt definitief op de erfgoedlijst van Unesco, zo kreeg het dinsdagmiddag te horen.

Dat is een enorme erkenning voor een uniek archief, zegt directeur Hannie Kool-Blokland. Het gaat vooral om al het materiaal van de Deltacommissie, die na de Watersnoodramp het Deltaplan ontwikkelde. Maar ook de archieven van de Dienst Dijkherstel Zeeland (1953-1956) en de Dienst Droogmaking Walcheren (1944-1953) horen erbij. In totaal bestrijkt het honderden strekkende meters archiefmateriaal, maar ook zo'n 12.000 kaartbladen en vele duizenden foto's.

Het Zeeuws Archief beheert het archief al langer, maar heeft niet als taak om het zelf helemaal uit te pluizen. Nu medewerkers er, vanwege de toekenning door Unesco, zelf af en toe in grasduinen, komen ze de ene verrassing na de andere tegen. "Vanochtend bladerde ik door wat fotoalbums", zegt senior informatiebeheerder Ron van Maanen. "Tot onze stomme verbazing zat er onder meer een foto bij met Italiaanse brandweerlieden in 1953. Toen ik dat ging nazoeken bleek dat er destijds 150 brandweerlieden uit Italië hierheen zijn gekomen per trein, om hulp te verlenen. Dat zijn dingen die compleet in de herinnering zijn weggezakt. Die komen door één simpel fotootje weer boven."

Plannen voor een Deltamuseum in Zeeland

Zijn collega Roosanne Goudbeek stuitte op een andere vrijwel vergeten episode. "Tussen 1958 en 1967 zijn er serieuze plannen voor een Deltamuseum geweest. Dat moest een groot museum worden naar voorbeeld van het Openluchtmuseum in Arnhem, met een hoofdvestiging in Middelburg en nevenvestigingen elders in het land. Drie provincies en het Rijk zouden eraan deelnemen. Het is verbazingwekkend om te lezen hoe vergevorderd die plannen al waren. Maar uiteindelijk is er niets van terechtgekomen, want het Rijk heeft zich teruggetrokken."

Directeur Kool-Blokland spreekt van een 'iconisch archief'. "De erkenning door Unesco geeft ook aan dat het van eminent Nederlands belang is. Dat kun je je ook voorstellen als je de gevolgen van de Watersnoodramp kent en alle ingrepen die nodig zijn geweest om te maken dat zo'n ramp niet nog een keer gebeurt."

Extra belang vanwege de klimaatverandering

Het Zeeuws Archief had de aanvraag bij Unesco mede ingediend met het oog op 2023, als het zeventig jaar geleden is dat de Watersnoodramp plaatsvond. "Dat is extra van belang omdat we vanwege de klimaatverandering opnieuw moeten kijken naar dijkversterking en de bescherming van Nederland. Het kan zijn dat nieuwe concepten moeten worden gevonden om Nederland te beschermen, net zoals toen gebeurde. Daarom is het archief van de Deltadienst ook zo'n iconisch archief."

De archieven worden opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco. Dat is bedoeld om waardevolle archieven en bibliotheekcollecties te beschermen en te behouden. Het register heeft nu ook een Nederlandse variant gekregen. Tegelijk met de Delta-archieven zijn er landelijk nog zeven collecties opgenomen.

Er zit geen geldbedrag aan vast

De toekenning houdt op zich niets concreets in, zegt Kool-Blokland. "Er zit ook geen geldbedrag aan vast. Het betekent vooral dat wij de verantwoordelijkheid hebben om veel meer bekend te maken dat het archief er is. Het moet zorgen voor veel bekendheid." Dat moet ertoe leiden tot onderzoekers in de archieven gaan duiken. "Wie dat doet, vindt nog zoveel mooie details. Dat is echt subliem."

Ook kan de toekenning helpen om geld bij elkaar te krijgen om het archief, dat nu alleen in Middelburg te raadplegen is, te digitaliseren. "Daarmee zorgen we ervoor dat onderzoekers over de hele wereld er gebruik van kunnen maken." Eerder is dat ook gelukt met het Zeeuwse slavernijarchief, dat Unesco in het internationale Memory of the World Register heeft opgenomen. "Dat heeft ons erg veel gebracht."

Vrijdagmiddag bezoekt Unesco Middelburg. Dan ontvangt het Zeeuws Archief de speciale Memory of the World-vlag.