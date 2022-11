Bij een bedrijf in Nieuwdorp is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen tijdens werkzaamheden aldaar. Het slachtoffer zou rond 13.45 uur bekneld zijn komen te zitten toen hij aan het werk was op een bedrijfsterrein aan de Spanjeweg in havengebied Vlissingen-Oost.

Er werden nog twee ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen maar het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De toedracht van het ongeval is onbekend. Volgens een woordvoerder van de politie werkte de man op een terrein waar boorplatforms worden ontmanteld. De Arbeidsinspectie gaat nader onderzoek doen. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland