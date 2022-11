Wie dinsdag vroeg de weg op moet, moet rekening houden met zware windstoten. Het KNMI heeft code geel uitgegeven.

In Zeeland kunnen aan de kust windstoten van 95 kilometer per uur voorkomen. "In de nacht van dinsdag op woensdag komen in het westen bij buien vooral in de kustgebieden opnieuw plaatselijk zware windstoten van 75-90 kilometer per uur voor, langs de westkust mogelijk 90-100 kilometer per uur. Aan het einde van de nacht van dinsdag op woensdag nemen de windstoten af.", meldt het KNMI.