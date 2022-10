De uit Zierikzee afkomstige Michel wist zaterdagavond maar liefst 125.000 euro te winnen in het televisieprogramma VriendenLoterij Miljonairs. ,,Met dit bedrag gaan we de komende jaren heel veel leuke dingen doen!”

Tijdens het programma, dat wekelijks op RTL4 te zien is, nemen verschillende kandidaten plaats tegenover presentator Robert ten Brink. De deelnemers kunnen uiteindelijk in totaal 1 miljoen euro winnen als ze 15 meerkeuzevragen goed beantwoorden. Elk goed antwoord levert een hoger geldbedrag op, maar de moeilijkheidsgraad stijgt per goed beantwoorde vraag.

De deelnemer mag er altijd voor kiezen om tussentijds te stoppen, wat betekent dat de kandidaat het laatst gewonnen bedrag mee naar huis krijgt. Bij twijfel zijn er drie hulplijnen mogelijk: het publiek om hulp vragen, een tweede kans en de mogelijkheid om een vraag te verwisselen voor een andere.

Vorige week was Michel na twaalf vragen al tot 64.000 euro gekomen. De 125.000-vraag ('Welke protestantse groepering is níet naar een persoon genoemd?') beantwoordde hij ook goed (‘Quakers’). De veertiende vraag, voor een kwart miljoen, was: ‘Wie werd in 1452 geboren als buitenechtelijk kind?’

Omdat hij al te zeer twijfelde tussen Leonardo da Vinci en William Shakespeare en geen hulplijnen meer over had, besloot Michel geen risico te nemen en te stoppen. Daardoor ging hij 125.000 euro rijker terug naar Zierikzee. Het goede antwoord was overigens Leonardo da Vinci.