Op de A58 bij Waarde is zaterdagavond een 55-jarige automobilist uit Kloetinge opgepakt. Hij had geen geldig rijbewijs en was onder invloed van drugs.

De politie zag rond 18.00 uur een auto over de snelweg rijden in de richting van Vlissingen. Ze besloten de bestuurder en auto te controleren. Toen bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Het was niet de eerste keer dat hij gesnapt werd en daarom werd zijn auto in beslag genomen. Verder bleek uit een speekseltest dat er drugs in het spel waren. De man werd gearresteerd en naar het politiebureau gebracht. Daar nam een arts een bloedproef af. De resultaten daarvan worden over ongeveer twee weken bekend. De man gaf een verklaring en mocht daarna met een rijverbod van 24 uur het politiebureau verlaten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.