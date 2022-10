De politie heeft in een woning in Hoedekenskerke drugs en twee pistolen in beslag genomen. De bewoner van het huis, een negentienjarige inwoner van Hoedekenskerke, werd eerder aangehouden bij een verkeerscontrole.

Agenten zagen de man zaterdagavond rond 22.00 slingeren over de Goesestraatweg in 's Gravenpolder. Het voertuig werd aan de kant gezet. Op aanwijzing van de bestuurder vonden de agenten een flink mes. Toen ze verder zochten vonden ze ook nog enkele vuurwapenpatronen. Daarop werd de man aangehouden. De verdachte gaf toen aan dat er bij hem thuis nog twee wapens zouden liggen. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex. Het politieonderzoek liep verder in het huis van de verdachte. Naast twee pistolen en munitie werden ook soft- en harddrugs gevonden. De wapens en drugs zijn in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt zondag verhoord.