De politie heeft een jongen (17) uit Middelburg met een gestolen fiets opgepakt in Vlissingen. Hij had de fiets eerder van een man gestolen op de President Rooseveltlaan.

De eigenaar van de fiets, een twintigjarige man uit Vlissingen, reed daar rond 6.00 uur toen hij door een jongen werd geroepen. Hij dacht dat de jongen iets wilde vragen en stapte af. De jongen eiste de fiets op. Toen hij dreigend werd, besloot de man af te stappen. De dader fietste vervolgens weg richting de Bloemenlaan.

Het slachtoffer belde direct de politie. Daarop werd meteen een signalement van de straatrover verspreid. Bij de melding werd gesproken over een bedreiging en de dader had mogelijk een vuurwapen. Daarom besloot de politie kogelwerende vesten aan te trekken. Toen ze daarmee bezig waren op de Nieuwe Zuidbeekseweg zagen ze de fietser. Het was een bekende van de politie. Hij voldeed aan het signalement en werd opgepakt. De straatrover, een zeventienjarige jongen uit Middelburg, zit nog vast en wordt zondag verhoord.