In Dreischor is zaterdagnacht een auto van de weg geschoten. De automobilist wist op eigen kracht uit de auto te komen.

Het ongeval gebeurde rond 2.30 op de Dreischorsedijk. De bestuurder verloor de controle over de auto en vloog over twee sloten heen, om uiteindelijk in een akker te belandden. De politie en de ambulancedienst kwamen ter plaatste om hulp te bieden. Toen ze aankwamen bleek dat de bestuurder zelf uit het voertuig was gekropen.

De agenten namen ter controle een alcoholtest af bij de man, maar de man had geen alcohol op. De bestuurder is wel naar het ziekenhuis gebracht voor extra controle. De auto is door een bergingsbedrijf met behulp van een trekker uit de akker gesleept.