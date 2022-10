De politie kreeg vrijdagavond meerdere meldingen van woninginbraken in Zeeuws-Vlaanderen. Er werd onder andere in een woning in Cadzand ingebroken.

De politie stuurde rond 21.45 meerdere eenheden naar een woning in het centrum van Cadzand. Tevergeefs, want de daders waren al gevlucht. Enkele minuten na de melding werden de agenten gestuurd naar een woning in Zuidzande. Ook hier zijn geen verdachte personen aangetroffen. De politie waarschuwt voor een inbrekersgilde in Zeeuws-Vlaanderen.