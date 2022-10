Op een zomerse dag willen alle Nederlanders het: naar het strand. Zeeuwse uitbaters hebben het 'zomers druk'. "Maar het personeel is al afgeschaald, dus mensen moeten iets langer op hun drankje wachten."

Het lijkt wel zomer; de terrassen zitten bomvol en dat eind oktober. En uit de wind, achter het glas, kan de temperatuur oplopen 'tot een aangename 22 graden, perfect terrasweer', zegt Kees-Jan van der Wekken. Zijn ouders zijn uitbaters van strandpaviljoen De Schaar in Westenschouwen. Zij hebben 32 terrasplekken.

's Winters - vanaf 1 november sluit het restaurant doordeweeks - is hij nachtchauffeur. Maar omdat alle vakantiehulpen (scholieren) druk zijn, of weer op kamers zitten, helpt hij óók nog nu zijn ouders. "'s Zomers staan we met negen man op de vloer. Nu komen we niet verder dan vier, met één iemand in de keuken. Ik werk nu 's nachts én overdag. Het hele gezin springt bij, maar we hebben genoeg klanten voor de zomerbezetting. Het is zelden zó druk geweest in oktober. Daarom hebben we briefjes opgehangen dat het wat langer kan duren. Daar maakt niemand een probleem van."

Ook bij Pier 7 en Boulevard 17 in Vlissingen is het 'zomers druk', vertelt eigenaar Valentijn Damen. Hij bekijkt per dag hoeveel tafels zijn personeel kan bedienen. "Logischerwijs staan we in oktober met een kleinere bezetting. Om het volle terras te bedienen, springen onze vakantiekrachten extra bij. Zelfs dan is de bezetting te laag. Van de week stonden er klanten in de rij voor een plekje op het terras. Deze temperaturen zijn een mooie verrassing. De drukte is bizar, het lijkt wel hoogzomer. Dit had niemand verwacht. En dat in oktober!"