De ontpoldering van de Hedwige- en naast gelegen Belgische Prosperpolder behelst meer dan het afgraven van de oude dijk. Zoals bij de inpoldering ruim honderd jaar geleden een heel inrichtingsplan werd gemaakt, is dat voor de ontpoldering ook gebeurd.

In de ontmantelde polders geulen en kreken gemaakt waardoor het water zijn weg vindt zodat delen van het gebied ook bij laag water onder water blijven staan en andere delen droogvallen.

Om die getijdengebieden is het hele project ooit begonnen. Door de verdiepingen van de vaargeul in de Westerschelde werd de eb- en vloedstroom steeds krachtiger. Slikken en schorren langs de oever verdwenen en dat moest hersteld worden. Onder meer de Hedwige- en Prosperpolder, grenzend aan het grootste getijdengebied Het Verdronken Land van Saeftinghe, werden hiervoor uitgekozen. Een ander voorbeeld van nieuw ontwikkelde natuur is Waterdunen aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen.

Behalve de twee hoofdgeulen en kreken wordt de ontwikkeling van de natuur ook andere manieren een handje geholpen. In het gebied zijn bijvoorbeeld eilanden gemaakt voor vogels die op de grond. Voor vleermuizen is een toren gebouwd.

Het werk gaat nog even door. De hoofdgeul aan Nederlandse kant gaat binnenkort open en er wordt gewerkt aan een panoramaheuvel voor bezoekers. Op die heuvel komt ook een nieuwe radartoren.