De drie jonge Middelburgers en een Utrechtse vriend, die ervan werden verdacht met hun 'Zone 8' in de wijk Dauwendaele in Middelburg een criminele organisatie te hebben gevormd, zijn donderdag daarvan vrijgesproken. De rechtbank in Middelburg is van oordeel dat het dossier vrijwel volledig is gebaseerd op tapgesprekken. Daarbij is het Openbaar Ministerie (OM) uitgegaan van interpretaties en aannames en niet gestaafd door de daadwerkelijke misdrijven, zo stelt de rechtbank in haar vonnis.

Tegen de vier waarvan de 21-jarige D.R., die als leider van de organisatie werd gezien, was 480 dagen (waarvan 189 voorwaardelijk), plus 200 uur taakstraf geëist. Tegen de 24-jarige Utrechter O. R. was dat 240 dagen cel (waarvan 199 voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur en tegen S. M. (20) was er 480 dagen cel (waarvan 213 voorwaardelijk) plus 240 uur taakstraf gevorderd. Wel werd hij veroordeeld voor het bezit van vals geld en drugs. Daarvoor kreeg hij twee maanden cel plus een maand voorwaardelijk opgelegd. Een minderjarige Middelburger zou een jeugddetentie van 180 dagen (waarvan 144 voorwaardelijk) plus een taakstraf van 80 uur moeten krijgen. In zijn zaak achtte de rechtbank alleen bewezen dat hij in het bezit was geweest van drugs en kreeg daarvoor een straf van 60 dagen jeugddetentie waarvan 24 voorwaardelijk.

Zone 8 zorgde de afgelopen jaren met name in de Middelburgse wijk Dauwendaele voor de nodige overlast en hield zich bezig met de handel in drugs. Toen de overlast steeds meer toenam en het ook gewelddadiger werd, startte justitie een onderzoek. Volgens het OM ging het om meer dan een vriendengroep, zoals de vijf beweerden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij twee overvallen op de Friethoek, een overval op juwelier het Gouddoppertje, vernielingen, diefstallen, ruzies, wapenbezit en drugshandel.

Tijdens de behandeling van hun zaak beriepen de jongeren zich op hun zwijgrecht, konden ze zich niets meer herinneren en vormden ze niets meer dan een gewone vriendenclub die elkaar een beetje hielpen. Wat ieder voor zich deed moesten ze zelf weten.

Zaken tegen meer dan twintig jongeren die ook deel uit zouden maken van de groep werden geseponeerd bij gebrek aan bewijs.