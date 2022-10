Op boslocaties van Staatsbosbeheer in IJzendijke en Biggekerke worden dankzij Delta Energie de komende maanden 6500 bomen geplant.

Het gaat om een gezamenlijke actie van de energieleverancier en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Staatsboshebeer en het crowdfundingplatform Buitenfonds. "Vanuit de ZMf werken we mee aan het Plan Boom, de actie om in Nederland 10 miljoen bomen te planten", legt projectleider Melissa Ernst van de ZMf uit. "In Zeeland hebben we daarvan gemaakt: voor elke Zeeuw een boom. Dus willen we de komende jaren 380.000 boompjes planten."

Dat gebeurt onder meer door het uitdelen van bomen aan particuleren en acties op scholen. Nu geeft Delta Energie het bomenplan een flinke impuls. Ernst: "Delta benaderde ons dat ze graag mee willen doen. Hartstikke leuk natuurlijk."

Twee jaar geleden introduceerde Delta groen gas, een mix van 2 procent biogas en 98 procent CO2-gecompenseerd gas. Voor elk nieuw afgesloten groen gascontract wordt een boom geplant. Dat zijn er inmiddels dus 6500.

"Het mes snijdt zo aan twee kanten", zegt Ernst. "Met groen gas bespaar je al CO2 en daarnaast worden er dus boompjes geplant die ook CO2 opnemen. Nu is dat nog niet zoveel, omdat het kleine boompjes zijn, maar op termijn wordt dat een grote bijdrage."

De boompjes worden van december tot en met maart geplant. Ernst schat dat de teller voor het Zeeuwse Plan Boom inmiddels staat op 60.000 exemplaren. "380.000 bomen is een ambitieuze doelstelling. We proberen dat echt te halen. Delta gaat hier ook verder mee. Volgend jaar hopen ze minimaal hetzelfde aantal te halen. Er zullen de komende jaren nog heel wat Deltabomen in Zeeland worden geplant."