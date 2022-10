De politie heeft dinsdagmorgen een lichaam aangetroffen in een sloot in Middelburg. Het gaat om een 49-jarige man uit Middelburg, die sinds gisteravond werd vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de omgeving van de wijk Veerse Poort. De man werd aangetroffen in een sloot aan de Prooijensweg. De politie heeft laten weten dat geen sprake is van een misdrijf.

De politie was vanochtend opnieuw op zoek naar de man, onder meer met een helikopter. Rond 10.50 uur kwam er een melding over een persoon te water. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een overleden persoon in een sloot naast het fietspad. Duikers van de brandweer verleenden assistentie.