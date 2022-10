Dat het Zeeuws maritiem muZEEum in de smaak valt bij kinderen, is op de stoep al duidelijk: 'Winnaar Zeeland' van de Museumkids staat op een groot bord. En ook de tweede plaats in de verkiezing 'Leukste uitje van Zeeland 2022' telt mee. Toch gaat het museum op de schop vanaf 1 november.

De heropening van het muZEEum staat gepland in juni 2023. Onno Bakker, directeur van MuZEEum vertelt over nut en noodzaak van de verbouwing.

De publieksprijzen die jullie winnen als museum zijn mooi, is verbouwen wel nodig?

Bakker: "Het is prachtig dat we al jaren in de top drie van de leukste uitjes van Zeeland staan. Een museum als leukste uitje, dat is echt bijzonder toch? En kinderen geven ons een rapportcijfer van meer dan een 8, daarom heten we 'kidsproof'. Maar de huidige museumpresentatie stamt vooral uit 2002, het raakt toch sleets op een gegeven moment. Vóór je verstoft als museum, moet je wat doen."

Hoe wil muZEEum aantrekkelijker worden?

Bakker: "Met vitrines met potjes en pannetjes ga je het als museum niet redden. Dat wisten we al. Daarom vertellen we in onze museumruimtes nu al verhalen aan de hand van de collectie. Het probleem is dat het nu veel te veel losse verhaaltjes zijn. Het gaat én over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog én over Vlissingen in de 16e, 17e en 18e eeuw. Dan óók nog over de Scheldewerf en dat zijn nog maar een paar voorbeelden van alle verhalen.

Iedere ruimte vertelt een nieuw verhaaltje en de looproute is lastig. Straks willen we meer een attractie zijn. Als je binnenkomt stap je in een soort film, je dompelt je voor 1,5 uur onder in een andere wereld. We gaan vooral het verhaal van de 17e en 18e eeuw vertellen aan de hand van mensen."

Wat kunnen bezoekers straks verwachten?

Bakker: "Je gaat mee op zeereis in de 17e eeuw. We willen het verhaal vanuit meerdere kanten belichten. Het verhaal van Michiel de Ruyter komt uiteraard aan bod, maar we laten ook andere stemmen horen en tonen allerlei mensen.

Denk aan verhalen van tot slaaf gemaakten, hun verhaal kwam tot nu toe nauwelijks aan bod in musea. Of denk aan de 'achterblijvers', hoe was het voor de vrouwen van zeevarenden als de mannen op reis waren. Het waren vaak sterke vrouwen die zelf het hoofd boven water moesten houden als mannen op zee waren. Of aan verhalen van arme sloebers die door zielenverkoopsters in kroegen werden geronseld en matroos werden.Het verhaal van De Ruyter krijgt ook meer kleur en diepte. Het gaat niet alleen over de successen in zijn latere leven, maar ook over zijn arme jeugd en zijn ontwikkeling. We zorgen dat het museum voor kinderen aantrekkelijk blijft, ze kunnen aan het roer staan van een schip uit de Gouden Eeuw of meebouwen aan zo'n schip."

Wordt muZEEum een soort Efteling-attractie?

Bakker: "Van pretparken kunnen we heel wat leren. Een museale attractie worden, zou mooi zijn. Wij willen het museumbezoek aangenaam vermaken en zorgen dat mensen er wat van opsteken. Bureau Duinzand museale projecten helpt ons daarbij.

Een bezoeker maakt een soort reis. Je leert onderweg matrozen, vrouwen aan de wal, tot slaaf gemaakten en steenrijke handelaren kennen. In de laatste tentoonstellingsruimte is er letterlijk ruimte voor reflectie. Daar kun je samen nadenken over dit stuk vaderlandse verleden."

Wat kost de hele aanpassing en waar komt dat geld vandaan?

Bakker: " De eerste fase van de verbouwing kost 1,5 miljoen. Daar gaan we snel mee beginnen. Dat geld komt van provincie, de gemeente, landelijke en regionale fondsen en sponsors. De tweede fase kost nog eens 800.000 euro, daarvoor moeten we nog geldgevers vinden. In die volgende fase willen we ook een tuinpaviljoen realiseren."

De aanpassingen kosten naar schatting meer dan 2 miljoen, is dat niet heel veel?

Bakker: "Ik denk dat we met de aanpassingen weer 10 tot twintig jaar vooruit kunnen. Als je per jaar rekent valt dat mee. In de jaren voor corona hadden we zo'n 45.000 bezoekers per jaar. We willen het bezoekersaantal weer flink omhoog krijgen, tot boven de 60.000 per jaar. Als museum moet je ook wel investeren. De wensen van bezoekers veranderen."

Op 1 juni wil het muZEEum al weer open. Museumverbouwingen kunnen flink uitlopen. Zo snel al weer open, hoe gaan jullie dat redden?

Onno Bakker: "Bij andere musea, denk aan het Rijksmuseum of aan Boijmans Van Beuningen werd ook bouwkundig heel veel aangepast. Daar is bij ons geen sprake van. De inrichting wordt anders, maar het Lampsinshuis waar muZEEum in zit willen we juist presenteren. Hier woonden en werkten de werkgevers van Michiel De Ruyter. Het gebouw stamt uit 1641 en past perfect bij ons hoofdverhaal over de 17e en 18e eeuw."

Waar blijven al die andere maritieme verhalen van muZEEum straks?

Bakker: "We willen een deel van onze collectie beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld Museum Scheldewerf. Dat kan hen helpen het verhaal van de Schelde daar nog beter te vertellen. En in de Oranjemolen kunnen objecten uit de Tweede Wereldoorlog bijdragen aan het verhaal over de Slag om de Schelde. Bij de Kazematten komen dan objecten over Vlissingen als vestingstad."

Meer informatie zie ook muzeeum.nl