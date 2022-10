De kans is best groot dat we dinsdag in Nederland een deel van de zonsverduistering kunnen zien, mits het weer meewerkt. In Middelburg neemt de maan om 11.08.36 een eerste hap uit de zon. Het maximum wordt om 12.03 uur bereikt. Bijna een kwart van de zon is dan bedekt door de maan. Net voor 13.00 uur is de gedeeltelijke zonsverduistering weer voorbij.

In Den Helder begint de zonsverduistering eerder, in Antwerpen juist weer wat later dan in Middelburg. Weeronline voorspelt dat rond de middag tussen de dunne wolkensluiers ook momenten met opklaringen zijn en dat maakt de verduistering goed waarneembaar. Het wordt een stuk beter weer dan vandaag, wat de kans op goed zicht op de zonsverduistering groter maakt. In het westen van het land valt mogelijk nog wat regen, in de rest van het land blijft het volgens Weeronline zo goed als droog. Er is wat