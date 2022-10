De provincie Zeeland vraagt de Tweede Kamer om aandacht voor beroepsvissers die het slachtoffer zijn van de PFAS-vervuiling, maar geen enkel zicht hebben op schadevergoeding.

De Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat praat op 3 november over de aanpak van deze schadelijke stoffen. Vooruitlopend daarop heeft het dagelijks provinciebestuur een brief gestuurd naar de Kamer over de ontwikkelingen rond de Westerschelde.

"De verwachting is dat vissers de vis of de garnalen uit de Westerschelde niet meer op de markt kunnen brengen", schrijven Gedeputeerde Staten (GS). "Daarbij hebben vissers volgens de berichten geen recht op vergoeding of compensatie vanuit Rijksoverheid of Europa. Daarmee worden zij de dupe van decennialange PFAS-lozingen door bedrijven, die voor een groot deel waren toegestaan vanuit vergunningen en regelgeving van overheden, in zowel Vlaanderen als Nederland."

Naast waarderende woorden over onderzoeken en het aanstellen van twee PFAS-coördinatoren heeft de provincie ook kritiek. De Nederlandse overheid zou volgens GS met dezelfde 'strenge blik' naar de eigen aanpak van PFAS-vervuiling moeten kijken als waarmee ze naar de lozingen over de grens in Vlaanderen kijkt.

"De aanpak aan Vlaamse kant van vergunningen en regelgeving is op tempo", stellen GS in de brief. Maar in Nederland heeft de ene instantie meer oog voor PFAS dan de andere. "De instrumenten zijn wel beschikbaar, maar bevoegde gezagen maken nog verschillende afwegingen in hun PFAS-aanpak. Het beeld ontstaat dat we daarmee in het aanpakken van PFAS-lozingen achter dreigen te gaan lopen op Vlaanderen", schrijven GS.