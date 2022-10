Een dertienjarig meisje is zaterdagmiddag gewond geraakt toen ze met haar motor ten val kwam. Er werden twee ambulanceteams en een traumahelikopter ingezet. Ook de Koninklijke Marechaussee werd opgeroepen.

De tiener viel rond 17.10 van haar motor op het motorcrossterrein aan de Engelandweg in Ritthem. De traumahelikopter was al niet meer nodig toen hij rond 17.35 bijna over Noord-Beveland vloog. Het meisje is per ambulance meegebracht naar het ziekenhuis.