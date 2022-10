Twee mannen van 23 en 27 jaar zijn vrijdagavond aangehouden op verdenking van het stelen van een fiets in Goes. Ze hadden een gestolen fiets te koop aangeboden op Facebook.

Aangifte van de diefstal werd op donderdag gedaan. De fiets was gestolen uit de stalling bij het treinstation in Goes. De fiets werd later gezien op Facebook Marketplace door de moeder van de eigenaresse. Ze herkende de fiets meteen en maakte een afspraak om de fiets te bekijken op een adres in Goes.

De politie werd ingeschakeld en na een proefrit om te bevestigen dat het om de gestolen fiets ging zijn de verkopers aangehouden voor heling. De jongste verdachte had ook een busje pepperspray bij zich.