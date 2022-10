Hulpdiensten zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een ernstig ongeval in een boomgaard in de buurt van Rilland. Volgens de politie gaat het om een man die per ongeluk over zijn broer heenreed, waarbij deze zwaargewond raakte. Het slachtoffer is opgehaald door een traumahelikopter.

Het ongeluk gebeurde rond 9.45 uur in een boomgaard langs de Hoofdweg bij Rilland. De mannen waren bezig met het omtrekken van fruitboompjes voor haardhout, met toestemming van de eigenaar van de boomgaard. Door onbekende oorzaak belandde één van de broers onder een verreiker en raakte ernstig gewond. De politie, ambulancedienst, brandweer en een traumahelikopter werden allemaal opgeroepen. Rond 10.05 uur landde de traumahelikopter. De patiënt is rond 10.40 uur met de helikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Meer informatie volgt.