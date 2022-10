Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een vogelhandelaar in het Belgische Evergem, vlak over de grens van Zeeuws-Vlaanderen. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd.

ond de besmettingshaard wordt een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer in gesteld, zo meldt HLN. Ook voor een deel van Zeeuws-Vlaanderen geldt een vervoersverbod. Iedereen die binnen die zones symptomen merkt bij pluimvee of vogels is verplicht een dierenarts te raadplegen. In Nederland geldt momenteel een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten, omdat het vogelgriepvirus om zich heen slaat. In augustus werden er in Schore 76.000 kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland