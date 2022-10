In de haven van Vlissingen is donderdag 254 kilo cocaïne gevonden in een container. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 26,5 miljoen euro. De douane ontdekte de partij tijdens een gerichte controle.

De blokken verdovende middelen zaten in dozen tussen een lading bananen uit Ecuador en waren op doorreis naar een bedrijf in Duitsland. De douaniers riepen na de vondst direct de collega's van het Team Bijzondere Bijstand (TBB) op die de drugs naar een veilige plek vervoerden om te testen en te wegen. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland