De NS verwacht dat vanaf vrijdagochtend 7.30 uur de treinverbinding tussen Zeeland en de rest van het land is hersteld.

Tot dan worden tussen de stations Bergen op Zoom en Roosendaal bussen ingezet. Afgelopen maandagochtend botste in Bergen op Zoom een trein op een stilgevallen bus. Er raakte niemand gewond, maar de ravage was groot.

De voorspelling is dat de herstelwerkzaamheden tegen vrijdagochtend afgerond zijn en weer treinverkeer tussen Zeeland/Bergen op Zoom en Roosendaal (en verder) mogelijk is. Voor vertrek is het raadzaam de website van de NS te raadplegen.