Er heeft brand gewoed in een appartement op het terrein van Emergis in Kloetinge. Er was niemand in het gebouw aanwezig.

In een appartement op het terrein was een bank in brand gevlogen. De melding kwam rond donderdagochtend om 08.20 uur binnen en rond 8.30 uur werd opgeschaald naar middelbrand. Rond 8.40 uur kon het sein brand meester gegeven worden. De Veiligheidsdienst meldt dat er geen personen aanwezig waren in het appartement. De ambulance zou wel iemand hebben onderzocht. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en kon om 9.00 uur weer terug naar de kazerne. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland