Iedereen met een vissenachternaam mag op 29 oktober gratis mee met de Westerschelde Ferry. De actie is bedoeld als opening van het najaarsseizoen van de veerdienst.

"Het is een nieuwe traditie: iedereen met een 'vissenachternaam' zoals Visser, Vis, Snoek of Baars mag op 29 oktober gratis met ons meevaren", laat het bedrijf weten. De afgelopen zes maanden had de Westerschelde Ferry 259.000 passagiers. Wie gebruik wil maken van de gratis overtocht moet zijn of haar identiteitsbewijs meenemen.